Гетманцев повідомив, куди ідуть фінанси під час війни і про витрати на армію

Народний депутат України від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Фото: MC.today

Україна розраховує на міжнародну фінансову підтримку, яка не стосується армії. Але збройні сили фінансуються за рахунок власних надходжень.

Про це народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив в ефірі телеканалу "Рада" у вівторок, 11 червня.

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Фінансування війни та видатки на армію

"Оподаткування та акумулювання грошей для армії — це питання виживання", — заявив Гетманцев.

Також він сказав, що до кінця року Україна може покрити свої невійськові видатки за рахунок міжнародних інвестицій.

Однак фінансування армії здійснюється за рахунок власних надходжень і тут є певне недофінансування. На сьогоднішній день Кабінет міністрів шукає додаткові джерела фінансування.

Нагадаємо, в Україні військові мають право на низку пільг за кредитами. Вони передбачають звільнення від необхідності сплати відсотків, штрафних санкцій, пені за несвоєчасне обслуговування платежів за кредитами.

Українські громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалим від воєнних дій.