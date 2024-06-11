Гетманцев повідомив, куди ідуть фінанси під час війни і про витрати на армію

Гетманцев розповів, за рахунок яких коштів покриваються витрати на армію
Україна розраховує на міжнародну фінансову підтримку, яка не стосується армії. Але збройні сили фінансуються за рахунок власних надходжень.
Про це народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив в ефірі телеканалу "Рада" у вівторок, 11 червня.
Фінансування війни та видатки на армію
"Оподаткування та акумулювання грошей для армії — це питання виживання", — заявив Гетманцев.
Також він сказав, що до кінця року Україна може покрити свої невійськові видатки за рахунок міжнародних інвестицій.
Однак фінансування армії здійснюється за рахунок власних надходжень і тут є певне недофінансування. На сьогоднішній день Кабінет міністрів шукає додаткові джерела фінансування.
Нагадаємо, в Україні військові мають право на низку пільг за кредитами. Вони передбачають звільнення від необхідності сплати відсотків, штрафних санкцій, пені за несвоєчасне обслуговування платежів за кредитами.
Українські громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та постраждалим від воєнних дій.
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