Генштаб опроверг заявления РФ о нарушении Украиной условий прекращения огня по энергообъектам

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Россияне обвинили Украину в нарушении условий прекращения огня по энергетическим объектам. В Генштабе ответили на эти заявления.

Об этом Генеральный штаб ВСУ написал в Telegram в среду, 26 марта.

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Нарушилось ли "энергетическое перемирие"

"Заявления министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности", — говорится в материале.

Военные заявляют, что 25-26 марта Силы обороны не осуществляли ударов дронами по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях, а также по энергообъектам во временно оккупированном Крыму.

"Следует отметить, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир", — отмечает Генштаб.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контроле выполнения договоренностей о прекращении атак в море и по энергетике.

Также глава государства подчеркнул, что перемирие в Черном море и остановка ударов по энергосистеме может начаться уже сегодня, 25 марта.