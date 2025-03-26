Генштаб опроверг заявления РФ о нарушении Украиной условий прекращения огня по энергообъектам

Генштаб ответил на слова РФ о нарушении условий прекращения огня
Россияне обвинили Украину в нарушении условий прекращения огня по энергетическим объектам. В Генштабе ответили на эти заявления.
Об этом Генеральный штаб ВСУ написал в Telegram в среду, 26 марта.
Нарушилось ли "энергетическое перемирие"
"Заявления министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности", — говорится в материале.
Военные заявляют, что 25-26 марта Силы обороны не осуществляли ударов дронами по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях, а также по энергообъектам во временно оккупированном Крыму.
"Следует отметить, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир", — отмечает Генштаб.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контроле выполнения договоренностей о прекращении атак в море и по энергетике.
Также глава государства подчеркнул, что перемирие в Черном море и остановка ударов по энергосистеме может начаться уже сегодня, 25 марта.
Читайте Новини.LIVE!