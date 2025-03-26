Генштаб спростував заяви РФ про порушення Україною умов припинення вогню по енергообʼєктах

Генштаб відповів на заяви РФ про порушення умов припинення вогню
Росіяни звинуватили Україну у порушенні умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів. У Генштабі відповіли на ці заяви.
Про це Генеральний штаб ЗСУ написав у Telegram у середу, 26 березня.
Чи порушилось "енергетичне перемир'я"
"Заяви міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних об'єктів не відповідають дійсності", — йдеться в матеріалі.
Військові заявляють, що 25-26 березня Сили оборони не здійснювали ударів дронами по енергетичних об'єктах Росії в Курській і Брянській областях, а також по енергооб'єктах у тимчасово окупованому Криму.
"Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ", — наголошує Генштаб.
Раніше Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці.
Також глава держави наголосив, що перемир’я в Чорному морі та зупинка ударів по енергосистемі може розпочатися вже сьогодні, 25 березня.
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