Генштаб спростував заяви РФ про порушення Україною умов припинення вогню по енергообʼєктах

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Росіяни звинуватили Україну у порушенні умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів. У Генштабі відповіли на ці заяви.

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав у Telegram у середу, 26 березня.

Читайте також:

Чи порушилось "енергетичне перемир'я"

"Заяви міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних об'єктів не відповідають дійсності", — йдеться в матеріалі.

Військові заявляють, що 25-26 березня Сили оборони не здійснювали ударів дронами по енергетичних об'єктах Росії в Курській і Брянській областях, а також по енергооб'єктах у тимчасово окупованому Криму.

"Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ", — наголошує Генштаб.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці.

Також глава держави наголосив, що перемир’я в Чорному морі та зупинка ударів по енергосистемі може розпочатися вже сьогодні, 25 березня.