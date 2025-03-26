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Генштаб відповів на заяви РФ про порушення умов припинення вогню

26 березня 2025 16:39
Анастасія Писаненко - редактор
Генштаб спростував заяви РФ про порушення Україною умов припинення вогню по енергообʼєктах
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС
Анастасія Писаненко - редактор

Росіяни звинуватили Україну у порушенні умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів. У Генштабі відповіли на ці заяви.

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав у Telegram у середу, 26 березня.

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Чи порушилось "енергетичне перемир'я"

"Заяви міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних об'єктів не відповідають дійсності", — йдеться в матеріалі.

Військові заявляють, що 25-26 березня Сили оборони не здійснювали ударів дронами по енергетичних об'єктах Росії в Курській і Брянській областях, а також по енергооб'єктах у тимчасово окупованому Криму.

"Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ", — наголошує Генштаб.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці. 

Також глава держави наголосив, що перемир’я в Чорному морі та зупинка ударів по енергосистемі може розпочатися вже сьогодні, 25 березня.

Генштаб ЗСУ війна в Україні енергетика Росія припинення вогню
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