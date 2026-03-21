Генштаб: совместные военные учения с НАТО перенесут на территорию Украины

Генштаб: совместные военные учения с НАТО перенесут на территорию Украины

Дата публикации 21 марта 2026 05:10
Генштаб: совместные военные учения с НАТО перенесут на территорию Украины
Украинские военные на учениях. Фото: минобороны Британии

Генштаб стремится международные учения проводить на территории Украины, ведь это улучшает эффективность и ускоряет процесс получения навыков. Взамен партнеры пытаются перенимать опыт ведения современной войны.

Журналисты Новини.LIVE побывали на брифинге главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ.

Интерес и желание перенять уникальные навыки украинских военных у европейских и американских коллег возник еще в начале полномасштабного вторжения. С каждым годом запрос на боевой опыт только растет.

"Это и выполнение боевых задач, и планирование, и производство, то есть все. Работа в этом направлении ведется очень активно и партнерами, и нами. Потому что опыт — это самое драгоценное, что есть в нашей стране, что мы получили, получаем и чем мы можем заинтересовать партнеров", — заявил заместитель начальника ГУ доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины Евгений Межевикин.

Євген Межевікін
Заместитель начальника ГУ доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины Евгений Межевикин. Фото: Укринформ

Он отметил, что речь идет не только о приобретении возможностей при выполнении задач по отпору агрессии РФ, но и опыт по развитию учебных центров.

Межевикин напомнил, что Украина участвует в совместных учениях со странами НАТО, впрочем сейчас военное руководство ВСУ пытается всю подготовку с участием партнеров перенести на нашу территорию:

"Поскольку максимально эффективный обмен опытом может быть только на нашей территории, с военнослужащими, которые имеют постоянный боевой опыт, приобретают его на ротационной основе. Соответственно, партнеры могут тем самым не просто приобретать опыт, но и участвовать в подготовке, к мероприятиям планирования определенных и, может, в будущем смогут и принять участие в выполнении других задач".

НАТО ВСУ военные учения Генштаб ВСУ мобилизация
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
