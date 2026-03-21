Генштаб: спільні військові навчання з НАТО перенесуть на територію України

Генштаб: спільні військові навчання з НАТО перенесуть на територію України

Дата публікації: 21 березня 2026 05:10
Українські військові на навчаннях. Фото: міноборони Британії

Генштаб прагне міжнародні навчання проводити на території України, адже це покращує ефективність та пришвидшує процес здобування навичок. Натомість партнери намагаються переймати досвід ведення сучасної війни.

Журналісти Новини.LIVE побували на брифінгу головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ.

Запит на бойовий досвід ЗСУ серед партнерів все більше зростає

Інтерес та бажання перейняти унікальні навички українських військових у європейських та американських колег виник ще на початку повномасштабного вторгення. З кожним роком запит на бойовий досвід лише зростає.

"Це і виконання бойових задач, і планування, і виробництво, тобто все. Робота в цьому напрямку ведеться дуже активно і партнерами, і нами. Тому що досвід — це найдорогоцінніше, що є в нашій країні, що ми здобули, здобуваємо і чим ми можемо зацікавити партнерів", — заявив заступник начальника ГУ доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних сил України Євген Межевікін.

Заступник начальника ГУ доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних сил України Євген Межевікін. Фото: Укрінформ

Він зауважив що йдеться не лише про набуття спроможностей під час виконання задач по відсічі агресії РФ, а й досвід щодо розвитку навчальних центрів.

Межевікін нагадав, що Україна бере участь у спільних навчаннях з країнами НАТО, втім нині військове керівництво ЗСУ намагається всю підготовку за участю партнерів перенести на нашу територію:

"Оскільки максимально ефективний обмін досвідом може бути тільки на нашій території, з військовослужбовцями, які мають постійний бойовий досвід, набувають його на ротаційній основі. Відповідно, партнери можуть тим самим не просто набувати досвіду, а й долучатися до підготовки, до заходів планування певних і, може, в майбутньому зможуть і взяти участь у виконанні інших задач".

Нагадаємо, в Україні запустили навчання РЕБ.

Також ми розповідали, скільки коштує державі вивчити одного мобілізованого солдата в ЗСУ.

НАТО ЗСУ військові навчання Генштаб ЗСУ мобілізація
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
