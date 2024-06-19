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Генштаб роликом призвал украинцев вступать в ряды ВСУ

19 июня 2024 22:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Генштабе показали кадры производства украинского оружия
Производство украинского оружия. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Генштабе сообщили, что, несмотря на то что местонахождение украинских заводов по производству оружия и боеприпасов остается неизвестным, эффективность их работы ощутима для врага. Там также призвали украинцев присоединяться к рядам ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба обнародовав видео в среду, 19 июня.

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"Мы не знаем, кто конструирует, но лучшие инженеры помогают ВСУ, мы не слышим, как производят, но работают старые и запускаются новые предприятия, мы не видим, как доставляют, но оружие и боеприпасы попадают к нашим защитникам", — говорится в видео.

В Генштабе заявили, что каждый день работу украинского оружия ощущают наши враги.

"Оружие — есть, не хватает тебя. Будь собой, выбери подразделение и специальность на Army go.ua", — призвали в Генштабе.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о создании приложения для военных. Там подчеркнули, что цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического преимущества над российскими оккупантами 10:1.

Также рекрутинг добровольцев может быть более перспективным, чем мобилизация. Над этим сейчас работают Генеральный штаб и Министерство обороны.

война
оружие
ВСУ
Украина
боеприпасы
Генштаб ВСУ
война в Украине

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