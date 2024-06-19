У Генштабі показали кадри виробництва української зброї

Виробництво української зброї. Фото: скриншот

У Генштабі повідомили, що незважаючи на те, що місцезнаходження українських заводів з виробництва зброї та боєприпасів залишається невідомим, ефективність їхньої роботи відчутна для ворога. Там також закликали українців долучатися до лав ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу, оприлюднивши відео у середу, 19 червня.

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"Ми не знаємо, хто конструює, але найкращі інженери допомагають ЗСУ, ми не чуємо, як виробляють, але працюють старі та запускаються нові підприємства, ми не бачимо, як доставляють, але зброя та боєприпаси потрапляють до наших захисників", — йдеться у відео.

У Генштабі заявили, що наші вороги щодня відчувають роботу української зброї.

"Зброя — є, не вистачає тебе. Будь собою, обери підрозділ та спеціальність на Army go.ua", — закликали у Генштабі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про створення застосунку для військових. Там наголосили, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над російськими окупантами 10:1.

Також рекрутинг добровольців може бути значно перспективнішим, ніж мобілізація. Над цим зараз працюють Генеральний штаб та Міністерство оборони.