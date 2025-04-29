По мнению вице-президента США, переговоры продвигаются активно и их можно назвать прорывом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта продолжаются очень интенсивно. Он также упомянул о возникновении разочарований как у российской, так и у украинской стороны, и о желании отказаться от переговоров.

Об этом Вэнс заявил в интервью в политической программе Чарли Кирка.

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Вице-президент США отметил, что процесс ведения переговоров является сложным и требует различных тактик, включая дипломатическое давление, проявление доброжелательности, обещания вознаграждений и наказания. Вэнс подчеркнул важность этой работы для американского народа и администрации президента Трампа.

"Переговоры вокруг урегулирования российско-украинского конфликта в самом разгаре... Иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большую дружественность, иногда обещать награды, а иногда обещать наказание, поскольку "это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ выбрал администрацию Трампа", — заявил Джей Ди Вэнс.

Он также упомянул о возникновении разочарований как у российской, так и у украинской стороны, и о желании отказаться от переговоров. Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп настаивает на продолжении диалога и поиске решения проблемы.

Вэнс подчеркнул, что позиции России и Украины относительно мирного урегулирования отличаются. Однако, он назвал прорывом то, что США смогли заставить обе стороны начать дискуссию о прекращении военных действий.

Он признал, что не может гарантировать успех переговоров, но выразил оптимизм относительно их результата. Вэнс отметил, что сегодня он чувствует большую уверенность в возможности достижения мирного урегулирования, чем раньше.

Ранее сообщалось, что по мнению нардепа Мовчана всегда есть вероятность, что Зеленскому придется лично встретиться с диктатором Путиным. Указ о запрете переговоров с РФ всегда можно отменить в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова к миру и "ждет сигналов" от Киева. Зато оккупационная армия не прекращает обстреливать украинские города из различного вида оружия.