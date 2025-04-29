На думку віцепрезидента США, переговори просуваються активно і їх можна назвати проривом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що переговори щодо врегулювання російсько-українського конфлікту тривають дуже інтенсивно. Він також згадав про виникнення розчарувань як у російської, так і в української сторони, та про бажання відмовитися від переговорів.

Про це Венс заявив в інтерв'ю в політичній програмі Чарлі Кірка.

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Віцепрезидент США зазначив, що процес ведення переговорів є складним та вимагає різноманітних тактик, включаючи дипломатичний тиск, прояв доброзичливості, обіцянки винагород та покарання. Венс підкреслив важливість цієї роботи для американського народу та адміністрації президента Трампа.

"Переговори навколо врегулювання російсько-українського конфлікту в самому розпалі... Іноді доводиться чинити тиск, іноді проявляти більшу дружність, іноді обіцяти нагороди, а іноді обіцяти покарання, оскільки "це брудна рутинна робота, але це робота, для якої американський народ обрав адміністрацію Трампа", — заявив Джей Ді Венс.

Він також згадав про виникнення розчарувань як у російської, так і в української сторони, та про бажання відмовитися від переговорів. Проте, за його словами, президент США Дональд Трамп наполягає на продовженні діалогу та пошуку вирішення проблеми.

Венс підкреслив, що позиції Росії та України щодо мирного врегулювання відрізняються. Однак, він назвав проривом те, що США змогли змусити обидві сторони розпочати дискусію про припинення воєнних дій.

Він визнав, що не може гарантувати успіх переговорів, але висловив оптимізм щодо їхнього результату. Венс зазначив, що сьогодні він відчуває більшу впевненість у можливості досягнення мирного врегулювання, ніж раніше.

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