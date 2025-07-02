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Главная Армия ФРГ думает над поставками Украине ракет Taurus — заявление Мерца

ФРГ думает над поставками Украине ракет Taurus — заявление Мерца

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 05:08
Канцлер Германии Мерц заявил, что задумывается над поставкой ракет Taurus Украине
Ракета Taurus под крылом самолета. Иллюстративное фото: Reuters

Германия ведет переговоры о поставках ракет Taurus для нужд Вооруженных Сил Украины. Однако в настоящее время процесс передачи этого оружия еще не начат.

Об этом в интервью Tagesschau заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

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Канцлер назвал обучение военнослужащих использованию ракет Taurus "очень сложным" процессом, который требует шести месяцев обучения. Он подтвердил проведение обсуждений с Президентом Украины Владимиром Зеленским по обучению украинских военных использованию этих ракет.

"Однако процесс еще не начат, но такой вариант все еще остается", — сказал Мерц.

Канцлер Германии также отметил, что ФРГ не будет публично обсуждать виды вооружений, которые она поставляет Украине, и действия, направленные на поддержку страны в военном аспекте.

Он подчеркнул необходимость сохранить определенную неопределенность относительно военных действий Германии перед российским руководством.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус ответил на вопрос о поставках ракет Taurus. Он отметил, что этот вопрос не рассматривается.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил о высокой эффективности немецких систем ПВО IRIS-T. Они уже используются на защите украинского неба.

Германия военная помощь ракеты война в Украине Taurus Фридрих Мерц
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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