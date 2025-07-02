Канцлер Німеччини Мерц заявив, що замислюється над постачанням ракет Taurus Україні

Ракета Taurus під крилом літака. Ілюстративне фото: Reuters

Німеччина веде переговори щодо постачання ракет Taurus для потреб Збройних Сил України. Проте на цей час процес передачі цієї зброї ще не розпочато.

Про це в інтерв'ю Tagesschau заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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Канцлер назвав навчання військовослужбовців використанню ракет Taurus "дуже складним" процесом, який потребує шести місяців навчання. Він підтвердив проведення обговорень з Президентом України Володимиром Зеленським щодо навчання українських військових використанню цих ракет.

"Проте процес ще не розпочато, але такий варіант все ще залишається", — сказав Мерц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що ФРН не буде публічно обговорювати види озброєнь, які вона постачає Україні, та дії, спрямовані на підтримку країни у військовому аспекті.

Він підкреслив необхідність зберегти певну невизначеність щодо військових дій Німеччини перед російським керівництвом.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на питання про постачання ракет Taurus. Він зазначив, що це питання не розглядається.

А президент України Володимир Зеленський заявив про високу ефективність німецьких систем ППО IRIS-T. Вони вже використовуються на захисті українського неба.