Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 – когда будут поставки

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 с новым вооружением
Украина получит от Франции истребители Mirage 2000. Стало известно, когда состоятся первые поставки.
Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в соцсети X.
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Как сообщил Себастьян Лекорню, осанки истребителей Украины запланированы на первый квартал 2025 года. Между тем, на заводах в Жиронде совершенствуют самолеты.
"Mirage 2000, предназначенные для Украины: поставка все еще запланирована на 1-й квартал 2025 года. На заводе Cazaux в Жиронде они будут оснащены новым оборудованием: средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Идет подготовка украинских пилотов и механиков", — написал в сообщении Лекорню.
Напомним, в июне 2024 года президент Франции заявил о передаче Украине боевых самолетов Mirage 2000 и развертывании программы подготовки пилотов.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона заявлял, что Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей западного образца нескольких типов.
Кроме того, мы рассказывали в статье, чем особенный истребитель Mirage.
А несколько дней назад министр обороны Нидерландов сделал официальное заявление, что Украина получила первые F-16.
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