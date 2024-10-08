Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 – коли будуть поставки

Винищувач Mirage 2000. Фото: U.S. Navy, Paul Farley

Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000. Стало відомо, коли відбудуться перші поставки.

Про це повідомив очільник Міноборони країни Себастьян Лекорню в соцмережі X.

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Повідомлення Себастьяна Лекорню. Фото: скриншот

Як повідомив Себастьян Лекорню, поставки винищувачів Україні заплановані на перший квартал 2025 року. Тим часом на заводах у Жиронді вдосконалюють літаки.

"Mirage 2000, призначені для України: поставка все ще запланована на 1-й квартал 2025 року. На заводі Cazaux в Жиронді вони будуть оснащені новим обладнанням: засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Триває підготовка українських пілотів та механіків", — написав у повідомленні Лекорню.

Нагадаємо, у червні 2024 року президент Франції заявив про передачу Україні бойових літаків Mirage 2000 та розгортання програми підготовки пілотів.

Також міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телемарафону заявляв, що Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів.

Крім того, ми розповідали у статті, чим особливий винищувач Mirage 2000.

А кілька днів тому міністр оборони Нідерландів зробив офіційну заяву, що Україна отримала перші F-16.