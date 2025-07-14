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Главная Армия "Флеш" призвал военных проверять машины — в чем угроза

"Флеш" призвал военных проверять машины — в чем угроза

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 16:38
"Флеш" призвал военных тщательно проверять свои машины
Сергей Флеш. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств необходимо проверять свои автомобили. Надо особенно уделять внимание отсутствию GPS-маячков.

Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки в Telegram.

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Пост Сергея "Флеша". Фото: скриншот

О какой угрозе идет речь

"Проверяйте каждый день днище и арки своих машин на наличие GPS-маячков на магните. Если нашли, то обязательно сообщите командирам, а командиры сообщат дальше", — призвал он, обращаясь к военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.

Он добавил, что в случае, если они не будут проверять этого, то "финальные точки ваших постоянных маршрутов станут целями для "Шахедов".

"Вот такие трекеры обнаружили в МВГ", — написал Бескрестнов и добавил фото такого устройства.

"Флеш" призвал военных проверять машины — в чем угроза - фото 2
GPS-маячок на авто. Фото: Сергей Флеш

Напомним, что в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали российского агента, который пытался совершить теракт против военнослужащего Национальной гвардии. Злоумышленник использовал хитрый план — заманил бойца на встречу под видом свидания с девушкой, чтобы взорвать его. Оперативники предотвратили взрыв и нейтрализовали угрозу.

А в Харькове задержали женщину, которая устроила теракт против украинских защитников. Она заложила взрывчатку в скутер.

ВСУ авто военные угрозы безопасность
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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