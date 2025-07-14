"Флеш" закликав військових ретельно перевіряти свої машини

Сергій Флеш. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Військовослужбовцям та співробітникам силових відомств необхідно перевіряти свої автомобілі. Треба особливо приділяти увагу відсутності GPS-маячків.

Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки у Telegram.

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Про яку загрозу йдеться

"Перевіряйте кожен день днище та арки своїх машин на наявність GPS-маячків на магніті. Якщо знайшли, то обов'язково повідомте командирів, а командири повідомлять далі", — закликав він, звертаючись до військовослужбовців та співробітників силових відомств.

Він додав, що у випадку, якщо вони не перевірятимуть цього, то "фінальні точки ваших постійних маршрутів стануть цілями для "Шахедів".

"Ось такі трекери виявили у МВГ", — написав Бескрестнов і додав фото такого пристрою.

GPS-маячок на авто. Фото: Сергій Флеш

Нагадаємо, що у Києві співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали російського агента, який намагався здійснити теракт проти військовослужбовця Національної гвардії. Зловмисник використав хитрий план — заманив бійця на зустріч під виглядом побачення з дівчиною, щоб підірвати його. Оперативники запобігли вибуху та нейтралізували загрозу.

А у Харкові затримали жінку, яка влаштувала теракт проти українських захисників. Вона заклала вибухівку у скутер.