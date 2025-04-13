Ветераны после войны остаются без поддержки — заявление Фирсова

Егор Фирсов. Фото: скриншот

Командир взвода ударных беспилотников MURAMASA 109-й бригады территориальной обороны Егор Фирсов заявил, что бывают случаи, когда ветераны возвращаются с войны и больше никому не нужны. В тылу они оказываются без работы и денег.

Об этом Егор Фирсов сказал для "Украинской правды" в воскресенье, 13 апреля.

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Возвращение ветеранов с войны

Фирсов отметил, что ветераны возвращаются просто в никуда. По его словам, в этом, в частности, виновато и общество.

Командир взвода ударных беспилотников MURAMASA 109-й бригады ТрО говорит, что стоит на законодательном уровне прописать возможность для людей, которые были на войне, становиться государственными служащими и занимать определенные должности.

"Государственная служба — это, как правило, конкурс по критериям образования, опыта работы и тому подобное. Но если выбирать между человеком с такими качествами, но который не воевал, и таким же, но с военным опытом, то обязательно надо отдавать предпочтение военным, ветеранам, чтобы в будущем наше государство строилось именно на тех кадрах, которые сейчас взяли в руки оружие", — добавил Фирсов.

Напомним, ветеран войны Сергей Мицик заявил, что единственная проблема — это адаптация в обществе.

Ранее в Украине начался второй этап программы "Ветеранский спорт", в рамках которой участники боевых действий ежеквартально получают по 1500 грн для занятий спортом.