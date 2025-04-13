Ветерани після війни залишаються без підтримки — заява Фірсова

Єгор Фірсов. Фото: скриншот

Командир взводу ударних безпілотників MURAMASA 109-ї бригади територіальної оборони Єгор Фірсов заявив, що трапляються випадки, коли ветерани повертаються з війни і більше нікому не потрібні. В тилу вони опиняються без роботи та грошей.

Про це Єгор Фірсов сказав для "Української правди" у неділю, 13 квітня.

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Повернення ветеранів з війни

Фірсов наголосив, що ветерани повертаються просто в нікуди. За його словами, у цьому, зокрема, винне й суспільство.

Командир взводу ударних безпілотників MURAMASA 109-ї бригади ТрО каже, що варто на законодавчому рівні прописати можливість для людей, які були на війні, ставати державними службовцями та обіймати певні посади.

"Державна служба — це, як правило, конкурс за критеріями освіти, досвіду роботи тощо. Але якщо обирати між людиною з такими якостями, але яка не воювала, і такою самою, але з військовим досвідом, то обов'язково треба надавати перевагу військовим, ветеранам, щоб у майбутньому наша держава будувалася саме на тих кадрах, які зараз взяли до рук зброю", — додав Фірсов.

Нагадаємо, ветеран війни Сергій Мицик заявив, що єдина проблема — це адаптація в суспільстві.

Раніше в Україні розпочався другий етап програми "Ветеранський спорт", у межах якої учасники бойових дій щоквартально отримують по 1500 грн для занять спортом.