Швеция и Финляндия обновили свои брошюры по гражданской обороне на фоне войны в Украине

Финны и шведы обновили правила гражданской обороны — чего ожидают
Швеция и Финляндия обновили инструкции для своих граждан по поводу того, как пережить войну. Кроме того, эти страны увеличили военные расходы.
Об этом информирует CNN.
Что пугает Швецию и Финляндию
Издание отмечает, что новые союзники по НАТО усиливают оборонные меры на фоне войны в Украине. Обе страны присоединились к трансатлантическому альянсу за последние два года после того, как Россия вторглась в Украину.
Буклеты, распространенные миллионам домохозяйств в скандинавских странах, содержат инструкции о том, как подготовиться к последствиям военных конфликтов, сбоям в связи и отключениям электроэнергии, а также экстремальным явлениям погоды.
От создания запасов бутилированной воды и средств гигиены до выращивания съедобных продуктов дома правительственные органы дают советы, как граждане могут выжить в случае войны. Брошюры также содержат советы для родителей и опекунов, которые инструктируют людей как хранить подгузники, лекарства и детское питание.
Брошюры получили около пяти миллионов человек, а в Швеции в электронном виде их загрузили 55 тысяч раз.
Обновленные рекомендации в выпуске 2024 года включают советы по эвакуации, как остановить кровотечение, бороться с беспокойством, подготовить домашних животных, как говорить с детьми о кризисе и войне и как поддержать особо уязвимые слои населения.
Ранее в этом году Норвегия и Дания также распространили обновленные рекомендации военного времени о том, как людям следует готовиться к потенциальным кризисам.
Напомним, Швеция выделит не менее 6,9 миллиарда долларов на военную поддержку для Украины.
А президент Финляндии Александр Стубб считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп настроен как можно быстрее заключить мирное соглашение по Украине. Стубб считает, что сейчас "окно возможностей для мирных переговоров".
Читайте Новини.LIVE!