Швеция и Финляндия обновили свои брошюры по гражданской обороне на фоне войны в Украине

Набор для выживания на экстренный случай. Фото: pixels.com

Швеция и Финляндия обновили инструкции для своих граждан по поводу того, как пережить войну. Кроме того, эти страны увеличили военные расходы.

Об этом информирует CNN.

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Издание отмечает, что новые союзники по НАТО усиливают оборонные меры на фоне войны в Украине. Обе страны присоединились к трансатлантическому альянсу за последние два года после того, как Россия вторглась в Украину.

Буклеты, распространенные миллионам домохозяйств в скандинавских странах, содержат инструкции о том, как подготовиться к последствиям военных конфликтов, сбоям в связи и отключениям электроэнергии, а также экстремальным явлениям погоды.

От создания запасов бутилированной воды и средств гигиены до выращивания съедобных продуктов дома правительственные органы дают советы, как граждане могут выжить в случае войны. Брошюры также содержат советы для родителей и опекунов, которые инструктируют людей как хранить подгузники, лекарства и детское питание.

Брошюры получили около пяти миллионов человек, а в Швеции в электронном виде их загрузили 55 тысяч раз.

Обновленные рекомендации в выпуске 2024 года включают советы по эвакуации, как остановить кровотечение, бороться с беспокойством, подготовить домашних животных, как говорить с детьми о кризисе и войне и как поддержать особо уязвимые слои населения.

Ранее в этом году Норвегия и Дания также распространили обновленные рекомендации военного времени о том, как людям следует готовиться к потенциальным кризисам.

Напомним, Швеция выделит не менее 6,9 миллиарда долларов на военную поддержку для Украины.

А президент Финляндии Александр Стубб считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп настроен как можно быстрее заключить мирное соглашение по Украине. Стубб считает, что сейчас "окно возможностей для мирных переговоров".