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Фіни та шведи оновили правила цивільної оборони — чого очікують

19 листопада 2024 06:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Швеція та Фінляндія оновили свої брошюри з цивільної оборони на тлі війни в Україні
Набір з виживання на екстренний випадок. Фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Швеція та Фінляндія оновили інструкції для своїх громадян щодо того, як пережити війну. Крім цього ці країни збільшили військові витрати.

Про це інформує CNN

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Видання зазначає, що нові союзники по НАТО посилюють оборонні заходи на тлі війни в Україні. Обидві країни приєдналися до трансатлантичного альянсу за останні два роки після того, як Росія вторглася до України. 

Буклети, розповсюджені мільйонам домогосподарств у скандинавських країнах, містять інструкції про те, як підготуватися до наслідків військових конфліктів, збоїв у зв’язку та відключень електроенергії, а також екстремальних погодних явищ.

Від створення запасів бутильованої води та засобів гігієни до вирощування їстівних продуктів вдома, урядові органи дають поради, як жителі можуть прожити у випадку війни. Брошури також містять поради для батьків та опікунів, які інструктують людей зберігати підгузки, ліки та дитяче харчування.

Брошюри отримали близька п'яти мільйонів людей, а у Швеції в електронному вигляді їх завантажили 55 тисяч разів.

Оновлені рекомендації у випуску 2024 року включають поради щодо евакуації, як зупинити кровотечу, боротися із занепокоєнням, підготуватися до домашніх тварин, як говорити з дітьми про кризу та війну та як підтримати особливо вразливі верстви населення.

Раніше цього року Норвегія та Данія теж поширили оновлені рекомендації воєнного часу щодо того, як людям слід готуватися до потенційних криз.

Нагадаємо, Швеція виділить щонайменше 6,9 мільярдів доларів на військову підтримку для України.

А президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду щодо України. Стубб вважає, що зараз є "вікно можливостей для мирних переговорів".

Швеція Фінляндія територіальна оборона війна в Україні війна виживання

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