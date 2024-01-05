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Фиктивный брак для выезда из Украины — как пограничники разоблачают уклонистов

5 января 2024 03:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Фиктивный брак для выезда из Украины — как пограничники разоблачают уклонистов
Пограничники проверяют документы на границе. Фото: Госпогранслужба
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, мужчины призывного возраста продолжают придумывать новые схемы для выезда за границу. Впрочем, украинским пограничникам удается их разгадывать.

Об этом пишет ТСН.ua.

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В Сети более года назад начали появляться предложения для военнообязанных заключить за деньги фиктивный брак с женщинами, имеющими инвалидность. В объявлениях женщины указывали, за какую сумму готовы это сделать.

Юристы говорят, что доказать фиктивность брака очень сложно.

"Но если это выясняют, то фигурантам такой аферы грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет ", — говорится в сообщении.

Украинские пограничники говорят, что такие случаи только учащаются.

"Как именно пограничники высчитывают фиктивность брака – если об этом рассказывать, то завтра мы ничего не разоблачим. Если говорить в общем, то это – комплекс мер, когда во время беседы женщина может признаться о цели брака. Признаются и мужчины, но это реже. В последнее время много таких случаев" , — говорится в сообщении.

В частности, пограничники имеют право требовать от пересекающих границу документы по ТЦК, которые дают право на отсрочку.

Напомним, во Львовской области пограничники задержали 57-летнюю женщину, которая помогала 44-летнему уклонцу пересечь границу. Для реализации плана они даже заключили брак.

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