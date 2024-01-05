Фіктивний шлюб для виїзду з України — як прикордонники викривають ухилянтів

Прикордонники перевіряють документи на кордоні. Фото: Держприкордонслужба

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це, чоловіки призовного віку продовжують вигадувати нові схеми для виїзду за кордон. Утім, українським прикордонникам вдається їх "розгадувати".

Про це пише ТСН.ua.

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У Мережі понад ріку тому почали з’являтися пропозиції для військовозобов’язаних укласти за гроші фіктивний шлюб із жінками, які мають інвалідність. В оголошеннях жінки вказували за яку суму готові це зробити.

Юристи кажуть, що довести фіктивність шлюбу вкрай складно.

"Але якщо це з’ясовують, то фігурантам такої афери загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років", — йдеться у повідомленні.

Українські прикордонники кажуть, що такі випадки лише частішають.

"Як саме прикордонники вираховують фіктивність шлюбу – якщо про це розповідати, то завтра ми нічого не викриємо. Якщо казати загалом, то це – комплекс заходів. Звертається увага на дати укладання шлюбів, на поведінку людей, задаються відповідні запитання про спільний побут. Є випадки, коли під час бесіди жінка може зізнатися про мету шлюбу. Зізнаються і чоловіки, але це рідше. Останнім часом багато таких випадків", — мовиться у повідомленні.

Зокрема, прикордонники мають право вимагати від тих, хто перетинає кордон, документи з ТЦК, які дають право на відстрочку.

Нагадаємо, у Львівській області прикордонники затримали 57-річну жінку, яка допомагала 44-річному ухилянту перетнути кордон. Задля реалізації плану вони навіть уклали шлюб.