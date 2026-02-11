Видео
Главная Армия Федоров высказался об отсрочке для военных по "контракту 18-24"

Федоров высказался об отсрочке для военных по "контракту 18-24"

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:29
Отсрочка для военных по контракту 18-24 — что говорит Федоров
Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Украины Михаил Федоров объяснил народным депутатам, которые поддержали решение об отсрочке для военных по "контракту 18-24". Они ее получат после завершения службы.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Отсрочка для бойцов по "контракту 18-24"

"Спасибо народным депутатам за поддержку важного решения — принятие изменений, которые гарантируют военнослужащим по "Контракту 18-24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы", — написал Федоров.

По его словам, это о справедливых правилах игры для молодых людей, которые сознательно выбирают защищать страну, доверие к государству и современный подход к формированию профессиональной армии.

Министр добавил, что есть еще ряд норм, которые необходимо принять и над этим будут работать.

null
Скриншот сообщения Михаила Федорова

Напомним, 11 февраля Верховная Рада согласовала отсрочку после года службы. Это касается военнослужащих по "контракту 18-24".

Также мы писали, по каким причинам могут отменить отсрочку для военнообязанных.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
