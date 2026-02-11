Відстрочка для військових за контрактом 18-24 — що каже Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони України Михайло Федоров поядкував народним депутатам, які підтримали рішення про відстрочку для військових за "контрактом 18-24". Вони її отримають після завершення служби.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Відстрочка для бійців за "контрактом 18-24"

"Дякую народним депутатам за підтримку важливого рішення — ухвалення змін, які гарантують військовослужбовцям за "Контрактом 18–24" обов'язкове право на відстрочку від мобілізації після завершення служби", — написав Федоров.

За його словами, це про справедливі правила гри для молодих людей, які свідомо обирають захищати країну, довіру до держави та сучасний підхід до формування професійної армії.

Міністр додав, що є ще низка норм, які необхідно ухвалити і над цим будуть працювати.

Скриншот допису Михайла Федорова

Нагадаємо, 11 лютого Верховна Рада погодила відстрочку після року служби. Це стосується військовослужбовців за "контрактом 18-24".

Також ми писали, з яких причин можуть скасувати відстрочку для військовозобов’язаних.