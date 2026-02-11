Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Федоров висловився про відстрочку для військових за "контрактом 18-24"

Федоров висловився про відстрочку для військових за "контрактом 18-24"

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:29
Відстрочка для військових за контрактом 18-24 — що каже Федоров
Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони України Михайло Федоров поядкував народним депутатам, які підтримали рішення про відстрочку для військових за "контрактом 18-24". Вони її отримають після завершення служби.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Відстрочка для бійців за "контрактом 18-24"

"Дякую народним депутатам за підтримку важливого рішення — ухвалення змін, які гарантують військовослужбовцям за "Контрактом 18–24" обов'язкове право на відстрочку від мобілізації після завершення служби", — написав Федоров.

За його словами, це про справедливі правила гри для молодих людей, які свідомо обирають захищати країну, довіру до держави та сучасний підхід до формування професійної армії.

Міністр додав, що є ще низка норм, які необхідно ухвалити і над цим будуть працювати.

null
Скриншот допису Михайла Федорова

Нагадаємо, 11 лютого Верховна Рада погодила відстрочку після року служби. Це стосується військовослужбовців за "контрактом 18-24".

Також ми писали, з яких причин можуть скасувати відстрочку для військовозобов’язаних.

Михайло Федоров мобілізація законопроєкт війна в Україні відстрочка контракт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації