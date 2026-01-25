Михаил Федоров назначил Флеша советником — что известно

Михаил Федоров и Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Михаил Федоров объявил о новом кадровом назначении. К команде советников присоединился известный техноблогер и военный эксперт Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флеш".

Об этом министр сообщил в своем Telegram в воскресенье, 25 января.

Реклама

Читайте также:

Федоров назначил Бескрестнова своим советником

Министр отметил, что кадровые изменения должны усилить технологическую команду Минобороны для эффективной борьбы с врагом.

"Усиливаем РЭБ и связь на фронте — "Флеш" присоединился к команде советников. В современной технологической войне важно понимать направление развития инноваций, предвидеть планы россиян и создавать продукты, которые способны переломить ход событий на поле боя. Усиливаем это направление людьми, которые уже показали реальную способность выполнять эти задачи", — отметил Федоров.

Глава Минобороны уточнил, что Бескрестнов назначен советником по технологическим направлениям обороны.

"Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника. С начала полномасштабного вторжения "Флеш" работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках", — подчеркнул министр.

Экспертиза "Флеша" охватывает радиосвязь, системы радиоэлектронной борьбы и разведку. Именно он первым публично сообщил об использовании российскими войсками FPV-дронов с машинным зрением и реактивных "Шахедов". Сейчас его основной фокус сосредоточен на системных решениях противодействия ударным и разведывательным беспилотникам противника.

"Надо уменьшить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно — в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", — отметил Федоров.

Кроме этого, Бескрестнов будет работать и над другими технологическими направлениями обороны. В частности, речь идет об анализе трофейной техники врага, изучении логистики и технических решений противника, а также экспертной оценке новых военных разработок и трансформации полученного опыта в практическое преимущество ВСУ.

"Нам нужны не "идеи на бумаге", а решения, которые реально работают в бою уже сейчас. Сегодня война — это математика, технологии и скорость принятия решений. Мы должны не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее. Именно для этого мы усиливаем команду новыми лидерами. Двигаемся системно, быстро и работаем на результат", — подчеркнул Федоров.

Как известно, Сергей Бескрестнов — специалист по связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, который занимается частным бизнесом в сфере коммуникаций. С начала полномасштабного вторжения он на волонтерских началах обучает украинских военных работе с системами РЭБ, исследует российскую радиоэлектронную технику, ударные беспилотники и разрабатывает сценарии противодействия новым модернизированным образцам, которые враг применяет на фронте.

Напомним, на днях Михаил Федоров объявил о назначении волонтера Сергея Стерненко на должность советника.

А также должность советника по международным проектам в Минобороны заняла Валерия Ионан.