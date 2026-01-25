Михайло Федоров призначив Флеша радником — що відомо

Михайло Федоров та Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони Михайло Федоров оголосив про нове кадрове призначення. До команди радників приєднався відомий техноблогер та військовий експерт Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш".

Про це міністр повідомив у своєму Telegram в неділю, 25 січня.

Федоров призначив Бескрестнова своїм радником

Міністр зазначив, що кадрові зміни мають посилити технологічну команду Міноборони для ефективної боротьби з ворогом.

"Посилюємо РЕБ і зв'язок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників. У сучасній технологічній війні важливо розуміти напрям розвитку інновацій, передбачати плани росіян та створювати продукти, які здатні переламати хід подій на полі бою. Посилюємо цей напрям людьми, які вже показали реальну спроможність виконувати ці завдання", — зазначив Федоров.

Очільник Міноборони уточнив, що Бескрестнов призначений радником з технологічних напрямів оборони.

"Він один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника. З початку повномасштабного вторгнення "Флеш" працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках", — підкреслив міністр.

Експертиза "Флеша" охоплює радіозв'язок, системи радіоелектронної боротьби та розвідку. Саме він першим публічно повідомив про використання російськими військами FPV-дронів із машинним зором та реактивних "Шахедів". Наразі його основний фокус зосереджений на системних рішеннях протидії ударним і розвідувальним безпілотникам противника.

"Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей. Розвиток РЕБ критично важливий — у війні виграє той, хто швидше адаптується", — зауважив Федоров.

Окрім цього, Бескрестнов працюватиме й над іншими технологічними напрямами оборони. Зокрема, йдеться про аналіз трофейної техніки ворога, вивчення логістики та технічних рішень противника, а також експертну оцінку нових військових розробок і трансформацію отриманого досвіду в практичну перевагу ЗСУ.

"Нам потрібні не "ідеї на папері", а рішення, які реально працюють у бою вже зараз. Сьогодні війна — це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Ми маємо не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою. Саме для цього ми посилюємо команду новими лідерами. Рухаємося системно, швидко та працюємо на результат", — наголосив Федоров.

Як відомо, Сергій Бескрестнов — фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, який займається приватним бізнесом у сфері комунікацій. Із початку повномасштабного вторгнення він на волонтерських засадах навчає українських військових роботі з системами РЕБ, досліджує російську радіоелектронну техніку, ударні безпілотники та розробляє сценарії протидії новим модернізованим зразкам, які ворог застосовує на фронті.

Нагадаємо, днями Михайло Федоров оголосив про призначення волонтера Сергія Стерненка на посаду радника.

А також посаду радниці з міжнародних проєктів в Міноборони зайняла Валерія Іонан.