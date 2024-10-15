В Украине запустят рекрутинг через Дію - Федоров назвал преимущества

Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: Минцифры

В Украине анонсировали запуск рекрутинга операторов дронов через приложение "Дія". Теперь военнообязанным не нужно будет идти в ТЦК и СП и проходить ВВК.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров для Суспільного.

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Рекрутинг через Ді.

В Минцифре заявили, что в "Дії" запустят рекрутинг в подразделения операторов беспилотников: чтобы мобилизоваться через приложение, гражданам не нужно будет идти в ТЦК и проходить медицинскую комиссию.

Федоров отметил, что такой рекрутинг должен гарантировать военнообязанному возможность попасть именно в то подразделение, которое он выбрал самостоятельно. В настоящее время в армии насчитывается около 200 подразделений ударных дронов.

"Мы можем быстро разрешить в несколько кликов присоединиться к подразделению, куда человек хочет. И что важно, он уже фактически с подписанным контрактом приходит на базу военной подготовки и уже нет какой-либо вероятности, что этого человека могут отправить в любое другое подразделение", — сказал министр.

Он добавил, что эта функция может заработать "в течение нескольких недель".

Напомним, в приложении "Резерв+" скоро заработает сервис онлайн-отсрочки для военнообязанных.

А военный адвокат Роман Лихачев ответил, насколько реально мобилизоваться в конкретное подразделение.