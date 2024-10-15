В Україні запустять рекрутинг через Дію — Федоров назвав переваги

Голова Мінцифри Михайло Федоров. Фото: Мінцифри

В Україні анонсували запуск рекрутингу операторів дронів через застосунок "Дія". Тепер військовозобов'язаним не потрібно буде йти до ТЦК та СП і проходити ВЛК.

Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров для Суспільного.

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Рекрутинг через Дію

У Мінцифри заявили, що у "Дії" запустять рекрутинг до підрозділів операторів безпілотників: аби мобілізуватися через застосунок, громадянам не потрібно буде йти до ТЦК та проходити медичну комісію.

Федоров зазначив, такий рекрутинг має гарантувати військовозобов'язаному можливість потрапити саме в той підрозділ, який він обрав самостійно. Наразі в армії налічується близько 200 підрозділів ударних дронів.

"Ми можемо швидко дозволити у кілька кліків доєднатися до підрозділу, куди людина хоче. І що важливо, вона вже фактично з підписаним контрактом приходить на базу військової підготовки, і вже немає якоїсь ймовірності, що цю людину можуть відправити в будь-який інший підрозділ", — сказав міністр.

Він додав, що ця функція може запрацювати "протягом кількох тижнів".

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" скоро запрацює сервіс онлайн-відстрочки для військовозобов'язаних.

А військовий адвокат Роман Лихачов відповів, наскільки реально мобілізуватися в конкретний підрозділ.