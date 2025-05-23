Война в Украине — как боец ГУР вслепую эвакуировал побратимов

Боец ГУР МО. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Один из бойцов Главного управления разведки Минобороны поделился своей историей, когда вслепую эвакуировал собратьев с фронта. Военные ехали с боевых позиций, несмотря на обстрелы, и провели успешную операцию.

Об этом рассказал сам боец в комментарии Новини.LIVE во время открытия фотовыставки ГУР МО в Киеве 22 мая.

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Военный рассказал, что он выезжал за трехсотыми и двухсотыми и подорвался на вражеских лепестках. После этого машина стала неуправляемой, но ему удалось развернуть ее, когда он приехал в место назначения.

"Как только загрузился десант, я начал движение и хотел доехать до максимально безопасных точек. Однако как только я выехал из дачного кооператива, мне прямо в лобовое стекло прилетело оптоволокно. К счастью, оно прилетело не прямо в меня, потому что там аккумулятивная струя и меня бы разорвало, а пролетело между мной и навигатором. После этого я дал по газам, но машина не могла нормально ехать", — поделился боец.

По его словам, тогда они нашли ближайшее укрытие и забрали туда всех, кого можно было забрать. Только на следующее утро за ними приехала машина М113, чтобы забрать их в безопасное место. Все сели в авто, которое было обваренным против дронов РФ, и под атаками оккупантов начали ехать.

Военнослужащий рассказал, что во время этой поездки были три прилета и во время последнего водитель потерял дезориентацию, а его лицо залила кровь. Тогда, боец ГУР сел за руль и почти вслепую доехал до места назначения, ведь у него тоже было ранение.

"Был третий прилет, и я вижу, что у водителя дезориентация, я ловлю его за броню, тяну с водительского места, раскрываю себе глаза, потому что у меня они спеклись кровью и видел очень смутно. После этого я сажусь за руль и понимаю, что я очень хочу домой, поэтому просто дал по газам и поехал. Я был очень рад, когда всех увидел, и благодарен всем, кто участвовал в этой эвакуации. К счастью, все выехали живые, были только несильно ранены", — рассказал защитник.

Напомним, 22 мая в Киеве открылась фотовыставка Главного управления разведки Министерства обороны Украины ко Дню Героев.

А 21 мая в Киеве также открылась фотовыставка Либеровых "Останній рік". Фотографы хотят показать этими фотографиями, как изменилась современная война.