Війна в Україні — як боєць ГУР наосліп евакуював побратимів

Боєць ГУР МО. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Один із бійців Головного управління розвідки Міноборони поділився своєю історією, коли наосліп евакуював побратимів з фронту. Військові їхали з бойових позицій, попри обстріли, і провели успішну операцію.

Про це розповів сам боєць у коментарі Новини.LIVE під час відкриття фотовиставки ГУР МО у Києві 22 травня.

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Як боєць наосліп евакуював побратимів

Військовий розповів, що він виїжджав за трьохсотими та двохсотими і підірвався на ворожих пелюстках. Після цього машина стала некерована, але йому пощастило розвернути її, коли він приїхав у місце призначення.

"Як тільки завантажився десант, я почав рух і хотів доїхати до максимально безпечних точок. Однак як тільки я виїхав з дачного кооперативу, мені прямо в лобове скло прилетіло оптоволокно. На щастя, воно прилетіло не прямо в мене, бо там акумулятивний струмінь і мене б розірвало, а пролетіло між мною і навігатором. Після цього я дав по газах, але машина не могла нормально їхати", — поділився боєць.

За його словами, тоді вони знайшли найближче укриття і забрали туди усіх, кого можна було забрати. Лише на наступний ранок за ними приїхала машина М113, аби забрати їх в безпечне місце. Усі сіли в авто, яке було обвареним проти дронів РФ, і під атаками окупантів почали їхати.

Військовослужбовець розповів, що під час цієї поїздки були три прильоти і під час останнього водій втратив дезорієнтацію, а його обличчя залила кров. Тоді, боєць ГУР сів за кермо і майже на осліп доїхав до місця призначення, адже у нього теж було поранення.

"Відбувся третій прильот, і я бачу, що у водія дезорієнтація, я ловлю його за броню, тягну з водійського місця, розкриваю собі очі, бо в мене вони спеклися кров'ю і бачив дуже смутно. Після цього я сідаю за кермо і розумію, що я дуже хочу додому, тому просто дав по газах і поїхав. Я був дуже радий, коли всіх побачив, і вдячний усім, хто брав участь у цій евакуації. На щастя, всі виїхали живі, були лише несильно поранені", — розповів захисник.

Нагадаємо, 22 травня у Києві відкрилася фотовиставка Головного управління розвідки Міністерства оборони України до Дня Героїв.

А 21 травня у Києві також відкрилася фотовиставка Ліберових "Останній рік". Фотографи хочуть показати цими світлинами, як змінилася сучасна війна.