Главная Армия Есть 16 попаданий на локациях — в ПС ВСУ сообщили об атаке РФ

Есть 16 попаданий на локациях — в ПС ВСУ сообщили об атаке РФ

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 09:46
Россия атаковала Украину 156 дронами 12 января — каковы результаты работы ПВО
Сбитый российский дрон. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 12 января российские войска совершили очередную дроновую атаку на Украину. Они применили в общей сложности 156 ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько дронов запустила Россия на Украину 11-12 января

Россия начала атаку вечером 11 января, около 18:00. Для атаки войска страны-агрессора использовали БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с нескольких направлений, в частности из Миллерово, Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из района Чауды на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. По предварительным данным, около 110 дронов из общего количества составляли именно "Шахеды".

По состоянию на 08:00 утра украинские защитники неба уничтожили или подавили 135 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центральных областях страны. В то же время есть попадания 16 ударных дронов на 11 различных локациях, еще в двух местах зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА.

null
Статистика. Фото: ВС ВСУ

В Воздушных силах отмечают, что атака еще не завершена, в воздушном пространстве Украины на тот момент оставались отдельные вражеские беспилотники. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности.

Напомним, мощные взрывы раздавались этой ночью в Киеве. Также глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак показал фото последствий российских атак на Одессу.

российские войска беспилотники дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
