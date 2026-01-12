Росія атакувала Україну 156 дронами 12 січня — які результати роботи ППО

Збитий російський дрон. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 12 січня російські війська здійснили чергову дронову атаку на Україну. Вони застосували загалом 156 ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Росія розпочала атаку ввечері 11 січня, близько о 18:00. Для атаки війська країни-агресорки використовували БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів з кількох напрямків, зокрема з Міллєрового, Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також з району Чауди на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За попередніми даними, близько 110 дронів із загальної кількості становили саме "Шахеди".

Станом на 08:00 ранку українські захисники неба знищили або подавили 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центральних областях країни. Водночас є влучання 16 ударних дронів на 11 різних локаціях, ще у двох місцях зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

У Повітряних силах зазначають, що атака ще не завершена, у повітряному просторі України на той момент залишалися окремі ворожі безпілотники. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, потужні вибухи лунали цієї ночі у Києві. Також очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак показав фото наслідків російських атак на Одесу.