Головна Армія Є 16 влучань на локаціях — у ПС ЗСУ повідомили про атаку РФ

Є 16 влучань на локаціях — у ПС ЗСУ повідомили про атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 09:46
Росія атакувала Україну 156 дронами 12 січня — які результати роботи ППО
Збитий російський дрон. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 12 січня російські війська здійснили чергову дронову атаку на Україну. Вони застосували загалом 156 ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки дронів запустила Росія на Україну 11-12 січня

Росія розпочала атаку ввечері 11 січня, близько о 18:00. Для атаки війська країни-агресорки використовували БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів з кількох напрямків, зокрема з Міллєрового, Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також з району Чауди на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За попередніми даними, близько 110 дронів із загальної кількості становили саме "Шахеди".

Станом на 08:00 ранку українські захисники неба знищили або подавили 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центральних областях країни. Водночас є влучання 16 ударних дронів на 11 різних локаціях, ще у двох місцях зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА.

null
Статистика. Фото: ПС ЗСУ

У Повітряних силах зазначають, що атака ще не завершена, у повітряному просторі України на той момент залишалися окремі ворожі безпілотники. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, потужні вибухи лунали цієї ночі у Києві. Також очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак  показав фото наслідків російських атак на Одесу.

російські війська безпілотники дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
