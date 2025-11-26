Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Эксперты оценили вероятность нападения России на польские города

Эксперты оценили вероятность нападения России на польские города

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 21:13
обновлено: 21:13
Где в Польше наибольший риск войны - данные аналитиков
Военнослужащие вооруженных сил Польши. Фото: militarnyi.com

Варшава и другие польские города попали в список с наибольшим риском возможного нападения России. Самый низкий риск нападения зафиксировали в Валбжихе на юго-западе страны.

Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на аналитическое исследование Банка Хозяйства Крайового.

Реклама
Читайте также:

Где в Польше наибольший риск войны

Эксперты банка оценивали не только военную и гибридную угрозу для польских городов, но и их устойчивость — способность местных органов власти реагировать на кризис и восстанавливаться после него. Военную угрозу оценивали по 90-балльной шкале, а устойчивость — по 60-балльной.

Самый высокий риск нападения зафиксировали в Варшаве: военная угроза здесь получила 85 баллов, а уровень устойчивости — 51. После столицы в список самых опасных городов попали Гданьск, Эльблонг, Гдыня и Белосток. Эксперты отмечают, что большинство городов достаточно хорошо подготовлены к потенциальным вызовам, хотя оценки отличаются в зависимости от расположения и значимости инфраструктуры.

Так, в Гданьске военная угроза составляет 70 баллов при устойчивости 45, Эльблонг — 53 и 32 балла, а Белосток — 51 и 36. Во Вроцлаве и Кракове угроза оценена в 37-49 баллов, а устойчивость — в 44.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что Россия готовится к войне с Европой. По словам Вадима Скибицкого, прежде всего речь идет о НАТО.

В то же время генсек НАТО публично обратился к россиянам. Марк Рютте подчеркнул, что Альянс готов защитить каждый дюйм своей территории в случае любой угрозы со стороны России.

Польша война нападение война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации