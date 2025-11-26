Где в Польше наибольший риск войны - данные аналитиков

Военнослужащие вооруженных сил Польши. Фото: militarnyi.com

Варшава и другие польские города попали в список с наибольшим риском возможного нападения России. Самый низкий риск нападения зафиксировали в Валбжихе на юго-западе страны.

Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на аналитическое исследование Банка Хозяйства Крайового.

Где в Польше наибольший риск войны

Эксперты банка оценивали не только военную и гибридную угрозу для польских городов, но и их устойчивость — способность местных органов власти реагировать на кризис и восстанавливаться после него. Военную угрозу оценивали по 90-балльной шкале, а устойчивость — по 60-балльной.

Самый высокий риск нападения зафиксировали в Варшаве: военная угроза здесь получила 85 баллов, а уровень устойчивости — 51. После столицы в список самых опасных городов попали Гданьск, Эльблонг, Гдыня и Белосток. Эксперты отмечают, что большинство городов достаточно хорошо подготовлены к потенциальным вызовам, хотя оценки отличаются в зависимости от расположения и значимости инфраструктуры.

Так, в Гданьске военная угроза составляет 70 баллов при устойчивости 45, Эльблонг — 53 и 32 балла, а Белосток — 51 и 36. Во Вроцлаве и Кракове угроза оценена в 37-49 баллов, а устойчивость — в 44.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что Россия готовится к войне с Европой. По словам Вадима Скибицкого, прежде всего речь идет о НАТО.

В то же время генсек НАТО публично обратился к россиянам. Марк Рютте подчеркнул, что Альянс готов защитить каждый дюйм своей территории в случае любой угрозы со стороны России.