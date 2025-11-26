Де в Польщі набільший ризик війни - дані аналітиків

Військовослужбовці збройних сил Польщі. Фото: militarnyi.com

Варшава та інші польські міста потрапили до списку з найбільшим ризиком можливого нападу Росії. Найнижчий ризик нападу зафіксували у Валбжиху на південному заході країни.

Про це повідомляє Wyborcza з посиланням на аналітичне дослідження Банку Господарства Крайового.

Де в Польщі найбільший ризик війни

Експерти банку оцінювали не лише військову та гібридну загрозу для польських міст, а й їхню стійкість — здатність місцевих органів влади реагувати на кризу та відновлюватися після неї. Військову загрозу оцінювали за 90-бальною шкалою, а стійкість — за 60-бальною.

Найвищий ризик нападу зафіксували у Варшаві: військова загроза тут отримала 85 балів, а рівень стійкості — 51. Після столиці до списку найнебезпечніших міст потрапили Гданськ, Ельблонґ, Гдиня та Білосток. Експерти зазначають, що більшість міст достатньо добре підготовлені до потенційних викликів, хоча оцінки відрізняються залежно від розташування та значущості інфраструктури.

Так, у Гданську військова загроза становить 70 балів при стійкості 45, Ельблонґ — 53 і 32 бали, а Білосток — 51 і 36. У Вроцлаві та Кракові загроза оцінена у 37–49 балів, а стійкість — у 44.

Нагадаємо, раніше в ГУР заявили, що Росія готується до війни з Європою. За словами Вадима Скібіцького, перш за все йдеться про НАТО.

Водночас генсек НАТО публічно звернувся до росіян. Марк Рютте наголосив, що Альянс готовий захистити кожен дюйм своєї території у разі будь-якої загрози з боку Росії.