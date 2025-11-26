Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Експерти оцінили ймовірність нападу Росії на польські міста

Експерти оцінили ймовірність нападу Росії на польські міста

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 21:13
Оновлено: 21:13
Де в Польщі набільший ризик війни - дані аналітиків
Військовослужбовці збройних сил Польщі. Фото: militarnyi.com

Варшава та інші польські міста потрапили до списку з найбільшим ризиком можливого нападу Росії. Найнижчий ризик нападу зафіксували у Валбжиху на південному заході країни.

Про це повідомляє Wyborcza з посиланням на аналітичне дослідження Банку Господарства Крайового.

Реклама
Читайте також:

Де в Польщі найбільший ризик війни

Експерти банку оцінювали не лише військову та гібридну загрозу для польських міст, а й їхню стійкість — здатність місцевих органів влади реагувати на кризу та відновлюватися після неї. Військову загрозу оцінювали за 90-бальною шкалою, а стійкість — за 60-бальною.

Найвищий ризик нападу зафіксували у Варшаві: військова загроза тут отримала 85 балів, а рівень стійкості — 51. Після столиці до списку найнебезпечніших міст потрапили Гданськ, Ельблонґ, Гдиня та Білосток. Експерти зазначають, що більшість міст достатньо добре підготовлені до потенційних викликів, хоча оцінки відрізняються залежно від розташування та значущості інфраструктури.

Так, у Гданську військова загроза становить 70 балів при стійкості 45, Ельблонґ — 53 і 32 бали, а Білосток — 51 і 36. У Вроцлаві та Кракові загроза оцінена у 37–49 балів, а стійкість — у 44.

Нагадаємо, раніше в ГУР заявили, що Росія готується до війни з Європою. За словами Вадима Скібіцького, перш за все йдеться про НАТО. 

Водночас генсек НАТО публічно звернувся до росіян. Марк Рютте наголосив, що Альянс готовий захистити кожен дюйм своєї території у разі будь-якої загрози з боку Росії.

Польща війна напад війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації