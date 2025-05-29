Ракеты Taurus для Украины — как оружие может изменить ход войны

Дальнобойные ракеты Taurus. Фото: REUTERS

Новейшие немецкие дальнобойные ракеты Taurus способны изменить ход войны. Однако есть один нюанс, ведь они остаются непроверенными в боевых условиях.

Об этом заявил бывший заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш в эфире Ранок.LIVE 29 мая.

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Гавриш отметил, что успешное применение ракет Taurus может стать прорывом для всей европейской военной инженерии.

"Будущее будет за беспилотниками и за ракетами, умными, которые используют системы искусственного интеллекта. Это очень высокоэффективные ракеты. Есть одна проблема только: немцы их никогда нигде не использовали", — отметил эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Германия может предоставить Украине ракеты Taurus. Фридрих Мерц не исключил такой возможности.

Также мы сообщали, что Германия предоставит Украине новый пакет помощи на 5 млрд евро. Средства будут направлены также на поставку дополнительных боеприпасов к различным видам вооружения.