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Головна Армія Експерт пояснив, як ракети Taurus можуть змінити хід війни

Експерт пояснив, як ракети Taurus можуть змінити хід війни

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Дата публікації: 29 травня 2025 17:07
Ракети Taurus для України — як зброя може змінити хід війни
Далекобійні ракети Taurus. Фото: REUTERS

Новітні німецькі далекобійні ракети Taurus здатні змінити хід війни. Однак є один нюанс, адже вони залишаються неперевіреними в бойових умовах.

Про це заявив колишній заступник секретаря РНБО Степан Гавриш в ефірі Ранок.LIVE 29 травня. 

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Гавриш зауважив, що успішне застосування ракет Taurus може стати проривом для всієї європейської військової інженерії.

"Майбутнє буде за безпілотниками і за ракетами, розумними, які використовують системи штучного інтелекту. Це дуже високоефективні ракети. Є одна проблема тільки: німці їх ніколи ніде не використовували", — зазначив експерт. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина може надати Україні ракети Taurus. Фрідріх Мерц не виключив такої можливості. 

Також ми повідомляли, що Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги на 5 млрд євро. Кошти будуть спрямовані також на постачання додаткових боєприпасів до різних видів озброєння. 

Німеччина зброя ракети постачання війна в Україні Taurus
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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