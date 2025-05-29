Ракети Taurus для України — як зброя може змінити хід війни

Експерт пояснив, як ракети Taurus можуть змінити хід війни
Новітні німецькі далекобійні ракети Taurus здатні змінити хід війни. Однак є один нюанс, адже вони залишаються неперевіреними в бойових умовах.
Про це заявив колишній заступник секретаря РНБО Степан Гавриш в ефірі Ранок.LIVE 29 травня.
Як ракети Taurus вплинуть на війну
Гавриш зауважив, що успішне застосування ракет Taurus може стати проривом для всієї європейської військової інженерії.
"Майбутнє буде за безпілотниками і за ракетами, розумними, які використовують системи штучного інтелекту. Це дуже високоефективні ракети. Є одна проблема тільки: німці їх ніколи ніде не використовували", — зазначив експерт.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина може надати Україні ракети Taurus. Фрідріх Мерц не виключив такої можливості.
Також ми повідомляли, що Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги на 5 млрд євро. Кошти будуть спрямовані також на постачання додаткових боєприпасів до різних видів озброєння.
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