Валерий Боровик объяснил как Украина может уничтожить все НПЗ в России

Пожар на НПЗ в Краснодарском крае. Фото: росСМИ

Для эффективного поражения энергетических объектов в России необходимы высокоточные взрывчатки и ракеты, поскольку беспилотники не всегда могут нанести достаточно мощный удар. Он назвал долю нефтеперерабатывающих заводов в России, которые ВСУ имеют возможность вывести из строя или уничтожить.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил основатель компании-производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик.

Читайте также:

Российская экономика ощутимо страдает от атак ВСУ на НПЗ

По его словам, удары по нефтеперерабатывающим заводам и газопроводам РФ уже наносят существенный экономический ущерб, но для достижения стратегического эффекта необходимо увеличивать интенсивность атак и использовать дальнобойное оружие.

Он добавил, что хотя атаки на энергетические предприятия РФ не привели к полной остановке отрасли, но они все же ощутимы для врага. По его оценкам, сейчас удается выводить из строя 15-20% мощностей, что значительно уменьшает производство энергоресурсов в стране-агрессоре.

"По энергетическим объектам действительно нужны ракеты, удары высокоточной взрывчаткой, которая мощнее или может нести беспилотник. Поэтому, смотря, о чем мы говорим, если мы говорим о каких-то подземных вещах или приспособленных к ударам не только беспилотников и ракет, конечно, что мы не сможем достичь тех максимальных целей, которые мы хотим. Если мы говорим о постоянном создании проблем для нефтеперерабатывающей отрасли, газопроводов и так далее, то мы это уже делаем", — заявил Валерий Боровик.

Напомним, в ночь на пятницу, 14 марта, в Туапсе горел нефтеперерабатывающий завод. Также 11 марта горел НПЗ в Саратове.