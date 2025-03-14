Валерій Боровик пояснив як Україна може знищити всі НПЗ в Росії

Пожежа на НПЗ в Краснодарському краї. Фото: росЗМІ

Для ефективного ураження енергетичних об’єктів в Росії необхідні високоточні вибухівки та ракети, оскільки безпілотники не завжди можуть завдати достатньо потужного удару. Він назвав частку нафтопереробних заводів в Росії, які ЗСУ мають можливість вивести з ладу або знищити.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив засновник компанії-виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик.

Читайте також:

Російська економіка відчутно страждає від атак ЗСУ на НПЗ

За його словами, удари по нафтопереробних заводах та газогонах РФ уже завдають суттєвих економічних збитків, але для досягнення стратегічного ефекту необхідно збільшувати інтенсивність атак і використовувати далекобійну зброю.

Він додав, що хоча атаки на енергетичні підприємства РФ не призвели до повної зупинки галузі, але вони все ж відчутні для ворога. За його оцінками, нині вдається виводити з ладу 15-20% потужностей, що значно зменшує виробництво енергоресурсів у країні-агресорці.

"По енергетичним об'єктам дійсно потрібні ракети, удари високоточною вибухівкою, яка є потужніша чи може нести безпілотник. Тому, дивлячись, про що ми говоримо, якщо ми говоримо про якісь підземні речі або пристосовані до ударів не тільки безпілотників і ракет, звісно, що ми не зможемо досягнути тих максимальних цілей, які ми хочемо. Якщо ми говоримо про постійне створення проблем для нафтопереробної галузі, газогонів і так далі, то ми це вже робимо", — заявив Валерій Боровик.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 14 березня, у Туапсе горів нафтопереробний завод. Також 11 березня палав НПЗ у Саратові.