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Эксперт оценил, как часто РФ может массированно атаковать Украину

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 22:56
Как часто РФ может массированно атаковать Украину — прогноз эксперта
Последствия удара по Украине. Фото: Новини.LIVE

Российские войска не имеют ресурсов на ежедневные массированные атаки по Украине. Запасов врага хватает лишь на два обстрела в неделю.

Об этом сообщил политолог Владимир Фесенко в эфире Вечір.LIVE.

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Фесенко также рассказал, что говорить о применении тысячи "Шахедов" за раз в этом году еще рано.

"Увеличилось среднее количество "Шахедов", которые они используют ежесуточно. В прошлом году это было 60-70, а сейчас уже около 200. А как вчера — это более 500. Чтобы атаковать так, надо накопить", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что нужно не только усиливать ПВО, но и мешать россиянам наращивать производство.

Напомним, ранее Мадяр предупредил, что РФ будет запускать более 1000 дронов по Украине за сутки. Он обратил внимание на важную и актуальную тенденцию — релокацию производства беспилотников.

В то же время Владимир Зеленский ранее заявил, что в этом году Украина планирует произвести сотни тысяч БпЛА благодаря новому совместному производству с партнерами из США.

оружие обстрелы ракеты дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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