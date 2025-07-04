Как часто РФ может массированно атаковать Украину — прогноз эксперта

Эксперт оценил, как часто РФ может массированно атаковать Украину
Российские войска не имеют ресурсов на ежедневные массированные атаки по Украине. Запасов врага хватает лишь на два обстрела в неделю.
Об этом сообщил политолог Владимир Фесенко в эфире Вечір.LIVE.
Как часто РФ может массированно бить по Украине
Фесенко также рассказал, что говорить о применении тысячи "Шахедов" за раз в этом году еще рано.
"Увеличилось среднее количество "Шахедов", которые они используют ежесуточно. В прошлом году это было 60-70, а сейчас уже около 200. А как вчера — это более 500. Чтобы атаковать так, надо накопить", — пояснил политолог.
Он подчеркнул, что нужно не только усиливать ПВО, но и мешать россиянам наращивать производство.
Напомним, ранее Мадяр предупредил, что РФ будет запускать более 1000 дронов по Украине за сутки. Он обратил внимание на важную и актуальную тенденцию — релокацию производства беспилотников.
В то же время Владимир Зеленский ранее заявил, что в этом году Украина планирует произвести сотни тысяч БпЛА благодаря новому совместному производству с партнерами из США.
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