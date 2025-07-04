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Головна Армія Експерт оцінив, як часто РФ може масовано атакувати Україну

Експерт оцінив, як часто РФ може масовано атакувати Україну

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 22:56
Як часто РФ може масовано атакувати Україну — прогноз експерта
Наслідки удару по Україні. Фото: Новини.LIVE

Російські війська не мають ресурсів на щоденні масовані атаки по Україні. Запасів ворога вистачає лише на два обстріли в тиждень.

Про це повідомив політолог Володимир Фесенко в ефірі Вечір.LIVE.

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Фесенко також розповів, що говорити про застосування тисячі "Шахедів" за раз цього року ще зарано.

"Збільшилась середня кількість "Шахедів", які вони використовують щодоби. Минулого року це було 60-70, а зараз вже близько 200. А як вчора — це понад 500. Щоб атакувати так, треба накопичити", — пояснив політолог. 

Він наголосив, що потрібно не лише посилювати ППО, а й заважати росіянам нарощувати виробництво.

Нагадаємо, раніше Мадяр попередив, що РФ запускатиме понад 1000 дронів по Україні за добу. Він звернув увагу на важливу та актуальну тенденцію — релокацію виробництва безпілотників. 

Водночас Володимир Зеленський раніше заявив, що цього року Україна планує виробити сотні тисяч БпЛА завдяки новому спільному виробництву з партнерами із США.

зброя обстріли ракети дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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