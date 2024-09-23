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Эксминистр объяснил, чем угрожают Украине удары россиян по атомным подстанциям

23 сентября 2024 18:39
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Костенко объяснил, к чему приведут удары России по атомным подстанциям
Здание Южноукраинской атомной электростанции. Фото: Суспільне
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Бывший член Комиссии по экологии, эксминистр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Юрий Костенко убежден, что Украина приблизилась к критическому пределу. По его словам, Российская Федерация готовится к ударам по подстанциям реакторных установок атомных электростанций.

Об этом Костенко сказал в эфире КИЕВ24 в понедельник, 23 сентября.

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"Мы действительно приблизились к критическому пределу. Я имею в виду подготовку Россией ударов по подстанциям, находящимся у ядерных установок. Они удалены, но они обеспечивают выдачу той электроэнергии, которая производится АЭС, в сеть", — пояснил Костенко.

Эксперт добавил, что последствия таких ударов будут значительно страшнее, чем просто отключение света в квартирах украинцев.

"Если они будут повреждены, то остановятся атомные электростанции. Последствия с точки зрения безопасности, ядерной и радиационной, неизвестны. Не говоря уже о блэкауте в Украине", — пояснил Костенко.

Напомним, мониторинговая миссия ООН сообщала, что с марта по август 2024 года россияне совершили девять масштабных атак на энергетическую систему Украины, повредив энергообъекты в 20 областях страны. В связи с этим света зимой может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики в преддверии зимы.

АЭС обстрелы безопасность война в Украине Россия

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