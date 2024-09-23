Костенко пояснив, до чого призведуть удари Росії по атомних підстанціях

Будівля Південноукраїнської атомної електростанції. Фото: Суспільне

Колишній член Комісії з питань екології, ексміністр охорони довкілля та ядерної безпеки Юрій Костенко переконаний, що Україна наблизилася до критичної межі. За його словами, Російська Федерація готується до ударів по підстанціях реакторних установок атомних електростанцій.

Про це Костенко сказав в ефірі КИЇВ24 у понеділок, 23 вересня.

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Удар Росії по підстанціях

"Ми дійсно наблизилися до критичної межі. Я маю на увазі підготовку Росією ударів по підстанціях, які є біля ядерних установок. Вони віддалені, але вони забезпечують видачу тієї електроенергії, яка виробляється АЕС, у мережу", — пояснив Костенко.

Експерт додав, наслідки таких ударів будуть значно страшнішими, ніж просто відключення світла в квартирах українців.

"Якщо вони будуть пошкоджені, то зупиняться атомні електростанції. Наслідки з точки зору безпеки, ядерної та радіаційної, невідомі. Не кажучи вже про блекаут в Україні", — пояснив Костенко.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН повідомляла, що з березня по серпень 2024 року росіяни здійснили дев'ять масштабних атак на енергетичну систему України, пошкодивши енергооб'єкти у 20 областях країни. Через це світла зимою може не бути від 4 до 18 годин на добу.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.