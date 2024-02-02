Экс-командир полка Азов отреагировал на мобилизацию ведущего телемарафона

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал мобилизацию ведущего телемарафона Ореста Дрималовского. В эфире он заявил, что вступает в ряды ВСУ.

Свою реакцию Максим Жорин написал в Telegram-канале.

Читайте также:

Мобилизация ведущего телемарафона

Жорин заявил, что это тот случай, когда пиар вокруг этого поступка не раздражает, ведь сегодня это правильный подход.

"В отличие от других моих "любимых" персонажей — некоторых здоровых спортивных депутатов, которые в тактической одежде дерутся на улицах и несут постоянно какую-то х*рню", — отметил он.

Бывший командир полка "Азов" добавил, что они могли бы тоже показать всем пример и пойти в армию.

Что предшествовало

Журналист и телеведущий Орест Дрималовский в эфире телемарафона заявил, что идет защищать Украину.

"Пора и мне сменить привычное место работы, эту любимую студию, на военную форму. Уже со следующей недели начну свой новый путь", — сказал он.

Дрималовский призвал людей верить в Вооруженные силы, помогать им и становиться в ряды ВСУ, ведь другого пути к победе нет.

Напомним, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что информация о том, что в ВСУ должны мобилизовать 500 тысяч человек, только распространяет "искусственное напряжение". По его словам, сейчас ситуацию на фронте изменило бы гораздо меньшее количество призывников.

Также мы писали, что в Украине продолжается общая мобилизация и военное положение. В ряды ВСУ могут призвать четыре категории военнообязанных. При вручении повесток представители ТЦК и СП руководствуются несколькими показателями. В частности, состояние здоровья и возраст человека.