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Екскомандир полку Азов відреагував на мобілізацію ведучого телемарафону

2 лютого 2024 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Екскомандир полку Азов відреагував на мобілізацію ведучого телемарафону
Екскомандир полку "Азов"Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував мобілізацію ведучого телемарафону Ореста Дрималовського. В ефірі він заявив, що вступає до лав ЗСУ.

Свою реакцію Максим Жорін написав у Telegram-каналі.

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Жорін заявив, що це той випадок, коли піар навколо цього вчинку не дратує, адже сьогодні це правильний та потрібний підхід. 

"На відміну від інших моїх "улюблених" персонажів — деяких здорових спортивних депутатів, які в тактичному одязі б’ються на вулицях та несуть постійно якусь х*рню", — зазначив він.

Колишній командир полку "Азов" додав, що вони могли б теж показати всім приклад та піти до війська.

Що передувало

Журналіст та телеведучий Орест Дрималовський в ефірі телемарафону заявив, що іде захищати Україну.

"Настав час і мені змінити звичне місце роботи, цю улюблену студію, на військову форму. Вже з наступного тижня розпочну свій новий шлях", — сказав він.

Дрималовський закликав людей вірити у Збройні сили, допомагати їм і ставати до лав ЗСУ, адже іншого шляху до перемоги немає.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що інформація про те, що до ЗСУ повинні мобілізувати 500 тисяч людей лише поширює "штучну напругу". За його словами, наразі ситуацію на фронті змінила б набагато менша кількість призовників.

Також ми писали, що в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. До лав ЗСУ можуть призвати чотири категорії військовозобов'язаних. При врученні повісток представники ТЦК та СП керуються кількома показниками. Зокрема, стан здоров'я та вік людини.

війна
українці
Україна
полк "Азов"
телемарафон
мобілізація
повістки
Максим Жорін

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