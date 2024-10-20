Максим Жорин высказался о перспективах вступления Украины в НАТО

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Бывший командир "Азова" и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. Он отметил, что в Альянс входят преимущественно государства, которые годами боролись с милитаризацией.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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Перспективы вступления Украины в НАТО

Жорин подчеркнул, что Украина в НАТО была бы единственной страной, умеющей воевать. По его словам, государство знает, что такое современная война.

Он отметил, что в Альянс входят преимущественно государства, которые годами боролись с милитаризацией. Жорин отметил, что сейчас они сильно ослабли, как и Запад в целом.

"Главный вопрос для нас — каким будет статус оккупированных территорий. Ведь никто не возьмет нас в НАТО, пока идут боевые действия. Да и где будет эта линия? Враг ежедневно наступает и продвигается. К тому же я совершенно не верю в то, что НАТО нас — или вообще кого-то — может действительно защитить", — отметил он.

Жорин добавил, что у НАТО есть инструменты и оружие, однако страны боятся их использовать, а гарантии Россию точно не остановят.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наша страна как никогда раньше приблизилась к вступлению в НАТО. Однако, по его словам, Германия все еще сохраняет определенный скептицизм по этому вопросу.

Также генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что будущее Украины в Альянсе уже решено. Он отметил, что путь Украины к членству в НАТО неизменен и окончательный.