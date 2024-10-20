Максим Жорін висловився про перспективи вступу України до НАТО

Екскомандир Азова Жорін прокоментував перспективи вступу України до НАТО
Колишній командир "Азова" та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував перспективи вступу України до НАТО. Він наголосив, що в Альянс входять переважно держави, які роками боролись з мілітаризацією.
Про це Максим Жорін написав у Telegram у неділю, 20 жовтня.
Перспективи вступу України до НАТО
Жорін наголосив, що Україна в НАТО була б єдиною країною, яка вміє воювати. За його словами, держава знає, що таке сучасна війна.
Він зазначив, що в Альянс входять переважно держави, які роками боролись з мілітаризацією. Жорін наголосив, що наразі вони сильно ослабли, як і Захід загалом.
"Головне питання для нас — яким буде статус окупованих територій. Адже ніхто не візьме нас в НАТО, поки йдуть бойові дії. Та й де буде ця лінія? Ворог щодня наступає та просувається. До того ж я абсолютно не вірю в те, що НАТО нас — чи взагалі когось — може справді захистити", — зазначив він.
Жорін додав, що НАТО має інструменти та зброю, однак країни бояться їх використовувати, а гарантії Росію точно не зупинять.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що наша країна як ніколи раніше наблизилася до вступу в НАТО. Однак, за його словами, Німеччина все ще зберігає певний скептицизм щодо цього питання.
Також генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що майбутнє України в Альянсі вже вирішене. Він зазначив, що шлях України до членства в НАТО є незмінним і остаточним.
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