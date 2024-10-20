Максим Жорін висловився про перспективи вступу України до НАТО

Екскомандир "Азова" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Колишній командир "Азова" та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував перспективи вступу України до НАТО. Він наголосив, що в Альянс входять переважно держави, які роками боролись з мілітаризацією.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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Перспективи вступу України до НАТО

Жорін наголосив, що Україна в НАТО була б єдиною країною, яка вміє воювати. За його словами, держава знає, що таке сучасна війна.

Він зазначив, що в Альянс входять переважно держави, які роками боролись з мілітаризацією. Жорін наголосив, що наразі вони сильно ослабли, як і Захід загалом.

"Головне питання для нас — яким буде статус окупованих територій. Адже ніхто не візьме нас в НАТО, поки йдуть бойові дії. Та й де буде ця лінія? Ворог щодня наступає та просувається. До того ж я абсолютно не вірю в те, що НАТО нас — чи взагалі когось — може справді захистити", — зазначив він.

Жорін додав, що НАТО має інструменти та зброю, однак країни бояться їх використовувати, а гарантії Росію точно не зупинять.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що наша країна як ніколи раніше наблизилася до вступу в НАТО. Однак, за його словами, Німеччина все ще зберігає певний скептицизм щодо цього питання.

Також генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що майбутнє України в Альянсі вже вирішене. Він зазначив, що шлях України до членства в НАТО є незмінним і остаточним.