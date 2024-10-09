Эксглава "Азова" раскритиковал инициативу касательно ослабления ответственности за СОЧ

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: vsn.ua

Закон об ослаблении ответственности за СОЧ не решит проблем, которые есть в армии. В результате такой инициативы только в разы возрастут случаи дезертирства и СОЧ.

Об этом во вторник, 8 октября, написал в своем Telegram-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Военный отметил, что внедрение менее жестких наказаний за СОЧ не решит ни проблем с не очень компетентными командирами, ни вопросов переводов, сроков службы, ротаций и отдыха.

"Конкретно эта инициатива лишь породит увеличение случаев дезертирства и СОЧ в разы, очень негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя", — подытожил Жорин.

Напомним, Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому не будут наказывать за первое СЗЧ. Военнослужащие, которые после первого нарушения добровольно вернутся, смогут продлить службу и контракт.

Ранее Максим Жорин уже критиковал закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части. По его мнению, пример бойцов, которые самовольно оставляют часть, является сильной демотивацией для других военнослужащих.