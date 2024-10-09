Ексочільник "Азова" розкритикував ініциативу щодо послаблення відповідальності за СЗЧ

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: vsn.ua

Закон про послаблення відповідальності за СЗЧ не вирішить проблем, які наразі є у війську. Унаслідок такої ініціативе лише в рази зростуть випадки дезертирства та СЗЧ.

Про це у вівторок, 8 жовтня, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Військовий зазначив, що впровадження менш жорстких покарань за СЗЧ не вирішить ані проблем із не дуже компетентними командирами, ані питань щодо переводів, строків служби, ротацій і відпочинку.

"Конкретно ця ініціатива лише породить збільшення випадків дезертирства та СЗЧ у рази, дуже негативно вплине на дисципліну і в результаті матиме наслідки на полі бою", — підсумував Жорін.

Нагадаємо, Верховна Рада України розглядає законопроєкт, згідно з яким не каратимуть за перше СЗЧ. Військовослужбовці, які після першого порушеня добровільно повернуться, зможуть продовжити службу та дію контракту.

Раніше Максим Жорін вже критикував закон про послаблення відповідальності за самовільне залишення частини. На його думку, приклад бійців, які самовільно залишають частину, є сильною демотивацією для інших військовослужбовців.