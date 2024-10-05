Экскомандир Азова Жорин отметил важность гражданской подготовки населения

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот

Экс-командир "Азова", а ныне заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин убежден, что для победы в войне Украины необходима массовая военная подготовка населения. Для этого необходима системная подготовка и содействие государству.

Такое мнение Жорин высказал во время форума Нацспротыв 2024 прошедшего в пятницу, 4 октября.

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Военная подготовка населения

"Подготовка населения в Украине должна стать массовой. Милитаризация общества — этого не просто не нужно бояться, это требование времени. Если мы хотим выжить как нация", — отметил Жорин.

Офицер добавил, что сегодня главным приоритетом является фронт, но военные все равно успевают уделять внимание гражданским учениям.

"Третья штурмовая поддержала создание центра подготовки в Киевской области, мы постоянно проводим выучки в рамках рекрутинга по всей стране", — рассказал военный.

По его словам, прошедшим подготовку людям уже не нужно лишний раз объяснять, почему и за что борется Украина.

Форум Нацспротыв 2024

Жорин также рассказал, что вчера, 4 октября, при поддержке бригады прошел первый всеукраинский форум Нацспротыв 2024. Люди в регионах готовы развивать нацпротив, открывать центры подготовки, но для этого нужна системная работа и внимание государства.

"Мобилизация в армию начинается не с военкоматов, а с общей подготовки всего населения, правильной идеологической работы. То есть по факту она начинается с нацсопротивления, которое является неотъемлемым элементом безопасности государства", — объяснил свое мнение Жорин.

Военный добавил, что был приятно удивлен количеством участников и их активностью. Он выразил надежду, что это событие станет толчком к дальнейшему формированию нацсопротивления.

Участники форума Нацспротыв 2024. Фото: Telegram Максима Жорина

Форум Нацспротыва 2024 года. Фото: Telegram Максима Жорина

Максим Жорин на форуме Нацспротыв 2024. Фото: Telegram Максима Жорина

Военные на форуме Нацспротыв 2024. Фото: Telegram Максима Жорина

Ранее экс-командир "Азова" объяснил, почему нет смысла сравнивать израильскую войну с российско-украинской. Он отметил, что у Израиля сейчас нет таких масштабных боевых действий, как на территории Украины.

Также заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады отмечал, что ослабление ответственности за самовольное оставление части демотивирует бойцов. Из-за этого в армии возникают опасные прецеденты.