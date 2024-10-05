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Екскомандир "Азова" пояснив важливість військової підготовки цивільних

5 жовтня 2024 07:55
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Екскомандир Азова Жорін наголосив на важливості цивільної підготовки населення
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Екскомандир "Азова", а нині заступник командира Третьої штурмової бригади майор Максим Жорін переконаний, що для перемоги у війні України необхідна масова військова підготовка населення. Для цього необхідна системна підготовка та сприяння держави.

Таку думку Жорін висловив під час форуму ''Нацспротив 2024'', який пройшов у п'ятницю, 4 жовтня.

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Військова підготовка населення

"Підготовка населення в Україні має стати масовою. Мілітаризація суспільства — цього не просто не потрібно боятись, це вимога часу. Якщо ми хочемо вижити, як нація", — зазначив Жорін. 

Офіцер додав, що сьогодні головним пріоритетом є фронт, але військові все одно встигають приділяти увагу навчанню цивільних.

"Третя штурмова підтримала створення центру підготовки в Київській області, ми постійно проводимо вишколи в рамках рекрутингу по всій країні", — розповів військовий.

За його словами, людям, які пройшли підготовку, вже не потрібно зайвий раз пояснювати, чому і за що бореться Україна.

Форум ''Наспротив 2024''

Жорін також розповів, що вчора, 4 жовтня, за підтримки бригади пройшов перший всеукраїнський форум ''Наспротив 2024''. Люди в регіонах готові розвивати нацспротив, відкривати центри підготовки, але для цього потрібна системна робота та увага держави. 

"Мобілізація у військо починається не з військкоматів, а з загальної підготовки всього населення, правильної ідеологічної роботи. Тобто по факту вона починається з нацспротиву, який є невід'ємним елементом безпеки держави", — пояснив свою думку Жорін.

Військовий додав, що був приємно вражений кількістю учасників та їхньою активністю. Він висловив сподівання, що ця подія стане поштовхом до подальшого формування нацспротиву.

Нацспротив 2024
Учасники форуму ''Нацспротив 2024''. Фото: Telegram Максима Жоріна
Нацспротив 2024 Жорін
Форум ''Нацспротив 2024''. Фото: Telegram Максима Жоріна
Жорін на Нацспротиві 2024
Максим Жорін на форумі ''Нацспротив 2024''. Фото: Telegram Максима Жоріна
військові на Нацспротиві 2024
Військові на форумі ''Нацспротив 2024''. Фото: Telegram Максима Жоріна

Раніше ексочільник "Азова" пояснив, чому немає сенсу порівнювати ізраїльську війну з російсько-українською. Він зазначив, що в Ізраїлі зараз немає таких масштабних бойових дій, як на території України.

Також заступник командира Третьої окремої штурмової бригади зазначав, що послаблення відповідальності за самовільне залишення частини демотивує бійців. Через це у війську виникають небезпечні прецеденти.

Україна війна в Україні Максим Жорін Третя штурмова бригада населення

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