Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, объяснил, как вернуть репутацию украинской армии

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: УНІАН

Имидж украинского войска значительно упал. В этом виновата не армия, а отсутствие системной государственной политики.

Об этом в понедельник, 17 февраля, написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Читайте также:

Как улучшить репутацию армии

Военный отметил, что для возвращения армии репутации нужно прорабатывать самые большие страхи общества касательно армии. В частности, это касается обучения, ведь у людей возникают сомнения относительно уровня подготовки.

Жорин отметил, что рекрутинг в ряды защитников Украины — это не рекламные борды, а целый комплекс мероприятий.

"Не реклама делает рекрутинг, а репутация подразделения, отношение к личному составу, к кадровым решениям, к учебному процессу, отношение к планированию и применению своих сил. Вопрос рекрутинга в войско в целом не может быть решен без устранения системных проблем и грамотной информационной работы по возвращению репутации украинской армии", — подытожил экс-командир "Азова".

Напомним, Максим Жорин заявил, что мобилизовать нужно все слои населения. Не должны быть исключением и представители так называемой элиты, ведь сейчас украинцы не видят справедливости мобилизационных мероприятий.

Ранее экс-глава "Азова" одобрительно высказался о введении корпусной организационной структуры ВСУ. Он отметил, что такие изменения должны привести к эффективному результату, а не просто быть для отчетов.